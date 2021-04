Una delle voci più belle della nostra storia.

Originale, eclettica, magnetica. Elegantissima e capace di passare con naturalezza da un genere all’altro.

Prolifica come nessuno (173 album!). Premiata e celebrata in tutto il mondo. Sublime nel portare ai massimi livelli le canzoni che geni immensi della musica italiana, per esempio Jannacci e Battiato, scrivevano per lei.

Portentosa nel lavorare con Strehler, decisivo per lei come per Ornella Vanoni. Capace di dedicare quattro progetti interi alle canzoni di Brecht.

Era così enorme che Ennio Morricone le dedicò un disco intero. Era così unica che la sua interpretazione di Alexander Platz non dovrebbe mancare in nessuna classifica delle migliori interpretazioni italiane.

Fai buon viaggio, Milva.