La Ndrangheta starebbe pianificando di uccidere Nicola Gratteri per mezzo di una bomba da far brillare nel tragitto casa-lavoro.

La segnalazione è arrivata alcune settimane fa da un paese estero, come ha scritto il Fatto Quotidiano. La famiglia è stata messa sotto scorta, in località non conosciuta.

Nicola Gratteri è uno degli italiani di cui più andar fieri in questi tempi oltremodo nefasti. Occorre andarne fieri e proteggerlo in ogni modo. Non lasciamolo solo.