Il 1992 fu un anno intenso e terribile. Successe di tutto, nel bene e più ancora nel male. Perdemmo tanti, troppi compagni di viaggio.

Alcuni di loro non sono ricordati abbastanza.

Per esempio Augusto Daolio, voce sublime dei Nomadi. Oggi avrebbe compiuto 75 anni. Prima di andarsene, per una malattia che se lo portò via in pochi mesi e che affrontò con coraggio proseguendo finché poté con dischi e concerti, Augusto e tutti noi perdemmo un ragazzo d’oro e un grande bassista: Dante Pergreffi. Per Daolio era un fratello e la sua scomparsa a soli 31 anni, per un incidente automobilistico del cazxo a pochi chilometri dalla sua casa a Fabbrico, lo devastò. Augusto se ne sarebbe andato neanche cinque mesi dopo il suo amico e fratello.

Questa foto li ritrae meravigliosamente insieme. È uno scatto bellissimo, è uno scatto che fa malissimo.

Guai a dimenticarli.