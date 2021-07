“In questo momento è una fortuna essere ciechi, non vedere certe facce ributtanti che seminano odio, che seminano vento e raccoglieranno tempesta.

Stiamo perdendo la misura, il peso, il valore della parola. Le parole sono pietre, le parole possono trasformarsi in pallottole. Bisogna pesare ogni parola che si dice e soprattutto far cessare questo vento dell’odio, che è veramente atroce, lo si sente palpabile intorno a noi.

Ma perché l’altro è diverso da me? L’altro non è altro che me stesso allo specchio.

Stiamo educando una gioventù all’odio, perché abbiamo perso il senso dei valori, i veri valori della vita li abbiamo persi.”

Come ricorda Leonardo Cecchi, due anni fa scompariva Andrea Camilleri. Un gigante. Le sue parole, purtroppo, restano più che mai attuali.