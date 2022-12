"È veramente deplorevole che l’ARPA Veneto Padova non abbia erogato gli arretrati dell’indennità di tutela del malato e promozione della salute ai lavoratori che ne avevano diritto” denuncia Stefano Tabarelli, Segretario Regionale della UGL Salute. “Come può una agenzia regionale statale non erogare ciò che il contratto stabilisce in questo momento socio economico? Per questo riteniamo doveroso inviare una diffida all’amministrazione di ARPA ed un esposto al dipartimento della pubblica amministrazione per questa violazione, che è un atto di gravità assoluta. Chiediamo pertanto l’intervento della Regione Veneto per ristabilire quanto dovuto ai lavoratori per non rendersi complice di tale negligenza con lo scopo di fare cassa sui lavoratori” conclude il sindacalista.