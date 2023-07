La UGL Salute è stata ascoltata nei giorni scorsi, presso la Regione Puglia, la Terza Commissione Sanità per discutere del licenziamento di quattro dipendenti della Carlo Fiorino Hospital a causa della esternalizzazione del servizio cucina delle due strutture di Taranto San Camillo e Santa Rita. “Dopo la protesta che abbiamo svolto di fronte ad una delle due cliniche – dichiara Errica Telmo, Segretario Provinciale UGL Salute Taranto – abbiamo ritenuto opportuno portare all’attenzione della Commissione Sanità della Regione Puglia le nostre ragioni su un provvedimento che riteniamo ingiustificato. Ho avuto modo di contestare dettagliatamente la decisone e il comportamento della Carlo Fiorin Hospital , oltretutto facente parte di uno dei Gruppi più in salute del Mezzogiorno, la Neuormed , dichiarando che la UGL Salute non farà un passo indietro fino a quando la Regione Puglia non avrà espletato tutti i controlli del caso.

Ringrazio la Commissione per l’attenzione mostrata di fronte a questa drammatica vertenza e i consiglieri regionali Renato Perrini e Michele Mazzarano per l’impegno a tenere alta l’attenzione su questa vicenda. La UGL Salute proseguirà in questa autentica battaglia di giustizia sociale per la salvaguardia dei posti di lavoro”.