Cresce la presenza della UGL Salute in Lombardia. Nei giorni scorsi, infatti, è stato nominato il nuovo segretario provinciale di Sondrio. Si tratta di Daniele Navarra, infermiere strumentista di sala operatoria con esperienza ventennale sull'emergenza urgenza (Trauma Team) presso l'ASST GOM Niguarda.

"La sanità della Lombardia e quella della zona di Sondrio e della Valtellina sono attese da sfide importantissime. Difendere i diritti degli operatori e garantire ai cittadini cure adeguate in tempi giusti è certamente prioritario. Così come combattere ogni forma di precariato e garantire la massima sicurezza sui luoghi di lavoro. Il territorio su cui mi è stata assegnata la competenza sarà anche teatro, nel 2026, delle Olimpiadi Invernali. Un momento dove la sanità locale dovrà mostrare la sua faccia migliore". Il segretario nazionale Gianluca Giuliano porta al neoeletto il saluto della UGL Salute. "Con la nomina di Daniele la nostra Federazioni allarga ancora di più la sua azione in Lombardia. È una regione dove siamo in costante crescita. Sono certo che il nuovo segretario provinciale saprà coinvolgere gli operatori di Sondrio e dell'intera Valtellina. Ci sono tanti tavoli aperti, tante battaglie per difendere i diritti e la dignità di tutti gli operatori sanitari. Navarra lo saprà fare con la sua esperienza e un entusiasmo che contagia. A lui va l'augurio di un proficuo lavoro da parte di tutta la UGL Salute".