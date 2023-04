Rosa Roccatani è stata confermata Segretario della UGL Salute di Frosinone al termine del Congresso Provinciale cui hanno presenziato il Segretario nazionale Gianluca Giuliano e il Segretario della UTL locale Enzo Valente. Da sempre punto di riferimento sindacale e politico Rosa Roccatani ha un lungo percorso fatto di coerenza, determinazione e preparazione. Ha iniziato l’attività in difesa dei diritti e della dignità dei lavoratori con la allora CISNAL. Oggi nella UGL Rosetta, nome di battaglia della Roccatani, prosegue il suo cammino con l’entusiasmo di sempre. “Il mio obiettivo – dice la Roccatani – è quello di essere al fianco degli operatori sanitari per dare a loro e alle loro famiglie un futuro migliore. La sanità locale e quella del Lazio provengono da anni di tagli scellerati che hanno messo sempre più in difficoltà i professionisti e ridotto l’assistenza ai cittadini. È ora di cambiare rotta”. Sulla stessa lunghezza d’onda il Segretario Nazionale “Lo slogan che abbiamo scelto per la nostra stagione congressuale – dice Gianluca Giuliano- è in marcia per la sanità del futuro. Crediamo che con il nuovo Presidente della Regione Francesco Rocca l’obiettivo di restituire ai cittadini del Lazio il diritto alla salute, seppur difficile per le macerie lasciate dalla Giunta Zingaretti, sia possibile. A Frosinone e nella Ciociaria tutta l’apporto di Rosa Roccatani e della sua squadra, a cui porgo gli auguri di buon lavoro di tutta la nostra Federazione, potrà essere un volano per il rilancio dell’intero SSR”.