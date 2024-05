“Finalmente qualcosa si muove. La UGL Salute Puglia non può che accogliere con estrema soddisfazione la firma dell’accordo con la Sanitaservice Policlinico di Bari che apre le porte a nuove assunzioni per il personale addetto alle pulizie. La procedura prevede un avviso di selezione pubblica a tempo determinato della durata di 24 mesi che potranno poi essere trasformati in contratti a tempo indeterminato per le nuove aree aziendali già previste in sede di avvio del servizio avvenuto nel 2011” dichiara in una nota Giuseppe Mesto, segretario regionale della UGL Salute.