"In data odierna abbiamo partecipato all'audizione della IV commissione sanità regionale, sulle linee di indirizzo e i criteri per la predisposizione dell'Atto Aziendale da parte degli Enti SSR", lo dichiara in una nota Benito Rossi segretario regionale UGL Salute esprimendo un parere moderatamente favorevole sul confronto odierno.

"L'atto aziendale continua il sindacalista rappresenta la fase operativa delle linee di indirizzo regionali, motivo per cui abbiamo evidenziato come l'Ente Istituzionale abbia il dovere di andare a verificare tutte le criticità presenti nelle strutture ospedaliere del SSR, dando seguito alle parole espresse con fatti concreti dal punto di vista dell'efficienza e della garanzia dei servizi di assistenza ai cittadini. Siamo coscienti prosegue Rossi del fatto che i problemi attuali del SSR vengono da radici lontane, ma questo governo regionale deve cambiare passo dando soluzioni rapide a problemi cronici che vanno dalle liste di attesa alla corretta gestione di reparti e servizi con la necessità assoluta di garantire la centralità dell'utente/paziente e allo stesso tempo i diritti degli operatori del SSR. L'UGL Salute continuerà a svolgere il suo ruolo di monitoraggio e proposta sui temi della Sanità, ad iniziare dalla crisi dei pronto soccorso e dal miglioramento della rete territoriale dell'emergenza urgenza" conclude il sindacalista.