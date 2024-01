L'Ugl Provinciale esprime massima solidarietà alla Dottoressa rimasta vittima di una violenta aggressione verbale, il pomeriggio del 7 gennaio, mentre era in servizio presso la Guardia Medica dell'Ospedale Luciani di Campo Parignano, in provincia di Ascoli Piceno. "Ancora una volta - dichiara Benito Rossi, segretario della UGL Salute Ascoli Piceno - il personale sanitario che presta assistenza in prima linea è vittima di un gesto di violenza. Alcuni fatti recenti sono addirittura sfociati in tragedie.

Proprio per questo, al di là dei doverosi protocolli, l' Ugl Provinciale ritiene fondamentale aumentare le misure di prevenzione e chiede di collocare le guardie mediche in prossimità dei pronto soccorso dove sono presenti le postazioni di pubblica sicurezza o della sorveglianza privata. E in caso di assenza di queste ultime di provvedere con la massima urgenza ad istituirne di nuove per garantire l'incolumità degli operatori sanitari in servizio" conclude il sindacalista.