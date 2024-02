Benito Rossi è il nuovo segretario della UGL Salute Marche. "La nomina a responsabile regionale – dice Rossi – mi riempie di orgoglio. Al tempo stesso è uno stimolo per mettere sull'intero territorio marchigiano il massimo dell'impegno e dell'esperienza maturata negli anni come responsabile provinciale di Ascoli. Di fronti aperti, in cui la UGL Salute è in prima linea, ce ne sono tanti. Organici carenti, lotta al precariato e alle esternalizzazioni, sicurezza sui luoghi di lavoro, pronto soccorso in tilt, riconoscimento del ruolo professionale degli operatori del servizio di emergenza-urgenza, smaltimento delle liste d'attesa sono alcuni dei temi forti su cui confrontarsi per dare slancio al SSR.

Posso assicurare con certezza che operatori, istituzioni e cittadini troveranno nella nostra sigla un interlocutore attento, pronto a spendersi per il raggiungimento della giustizia sociale". Parole di impegno quelle di Benito Rossi che raccolgono il plauso del segretario nazionale Gianluca Giuliano. "Il nuovo responsabile delle Marche è da tempo un punto di riferimento per gli operatori del territorio. Dopo l'ottimo lavoro svolto nella provincia di Ascoli Piceno è stato naturale allargare il suo raggio d'azione all'intera regione. Siamo certi che Benito Rossi darà impulso alle nostre idee, con una presenza costante al fianco dei lavoratori, per far crescere sempre più la UGL Salute" conclude il sindacalista.