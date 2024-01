Nominato il nuovo segretario provinciale della UGL Salute Lodi. È Orazio Mondello, impegnato professionalmente come soccorritore nel servizio dell’emergenza-urgenza. “Il ruolo che la segreteria nazionale mi affida – dichiara Mondello - è di grande responsabilità e cercherò di ricoprirlo portando anche in questo ruolo entusiasmo e l’esperienza professionale maturata. Lodi e l’intera Lombardia sono un territorio dove la UGL Salute ha trovato una grande attenzione da parte dei lavoratori che hanno recepito le battaglie combattute con passione per i loro diritti e la loro dignità.

Cercheremo di allargare ancora di più la nostra base per rafforzarci ed essere protagonisti della sanità del futuro”. Il segretario nazionale Gianluca Giuliano porta a Mondello il saluto dell’intera Federazione. “Orazio ha lo spirito e le capacità per radicare la UGL Salute nel lodigiano e dare un grande contributo alla nostra crescita in Lombardia. La battaglia per una sanità migliore parte dai territori e sono convinto che il nuovo segretario di Lodi saprà tenere alta la nostra bandiera”.