"Il crollo di un controsoffitto e dell'impianto di climatizzazione avvenuto all'Ospedale di Ischia è lo specchio della sanità campana: un cumulo di macerie e servizi negati. Non commentiamo per puro caso una tragedia, fortunatamente, ed il bilancio di un solo ferito è l'unica buona notizia che arriva dal nosocomio dell'isola. Il fallimento delle politiche del Presidente della Regione Campania De Luca è sotto gli occhi di tutti e questo ennesimo episodio ne è la prova.

Gli operatori sanitari hanno il diritto di svolgere la propria professione nella massima sicurezza ed i cittadini essere curati in ambienti dignitosi, non dovendo attendere mesi per ricevere assistenza. Le istituzioni devono immediatamente predisporre controlli in tutte le strutture della Regione per verificare lo stato di manutenzione ed agibilità degli edifici così da evitare il ripetersi di eventi drammatici" commentano in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute, e Franco Patrociello, segretario provinciale della UGL Salute Napoli.