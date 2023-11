La UGL Salute di Teramo ha da sempre posto l'attenzione sulla sicurezza nei posti di lavoro. Il problema non si limita alle aggressioni, fisiche e verbali, subite dagli operatori sanitari. “Abbiamo appreso del furto di una autovettura di proprietà della Asl di Teramo presso l’Uca di Roseto degli Abruzzi - dichiara Stefano Matteucci, Segretario Provinciale di Teramo - dove è di stanza anche la postazione di emergenza del 118.

Da tempo, anche a seguito della modifica del regolamento di videosorveglianza e l'ampliamento dello stesso, avevamo richiesto alla direzione aziendale l'installazione di telecamere presso quella struttura per aumentare il livello di protezione per persone e cose. Questo ulteriore episodio dimostra che non c’è tempo da perdere che bisogna attivare con celerità tutte le procedure perché venga garantito il massimo livello di sicurezza all’interno delle strutture sanitarie”