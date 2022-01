Stefania Salmaso, epidemiologa, intervistata da La Stampa, ha parlato del Coronavirus. “Non sappiamo abbastanza dei decessi Covid. Bisognerebbe avere ulteriori informazioni, conoscere le comorbodità, le tempistiche dei ricoveri, l'eligibilità per trattamenti terapeutici, insomma se ci sono margini di miglioramento del terribile carico di casi fatali giornaliero". La Salmaso ha anche spiegato come nonostante il Covid sia particolarmente aggressivo con anziani e fragili “non basta a spiegare la frequenza di decessi. Ci potrebbe essere qualche inefficienza del sistema sanitario, penso per esempio alla quantificazione della quota prevenibile con antivirali entro cinque giorni dall'infezione. Mentre i vaccini sono offerti a tutti, questi farmaci sono a rischio disuguaglianza e serve una campagna sul tema che coinvolga i medici di base”.