Avere 26 anni, arrivare a Roma dalla Puglia, stabilirsi nella Capitale e aprire un bar. È la storia di Giovanni, il giovane imprenditore che, dopo aver perso il lavoro a causa del lockdown, ha deciso di mettersi alla prova e di avviare una sua attività anche grazie agli strumenti messi in campo da Roma Capitale con il progetto del #microcredito.

Come amministrazione, ci siamo subito attivati investendo 3 milioni di euro in un fondo rotativo per il microcredito, per aiutare persone e imprese. Ci siamo voluti mettere al fianco di tutti coloro che, non potendo offrire garanzie alle banche e agli istituti di credito non potevano accedere a prestiti e non sapevano a chi rivolgersi. Abbiamo voluto dare loro una possibilità, spesso un’alternativa all’usura, alla criminalità.

È motivo di orgoglio per Roma vedere come questo progetto abbia già aiutato tante persone.