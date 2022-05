L'Onu lancia l'allarme. La guerra in Ucraina sta creando non pochi danni, compreso a livello alimentare. Secondo il Programma alimentare mondiale, ci sono milioni di tonnellate di grano bloccate in Ucraina e bisogna intervenire subito per "evitare che la crisi globale della fame sfugga al controllo". In Africa questo problema si somma alle conseguenze del cambiamento climatico e rischia di avere effetti su vasta scala. La Coldiretti, intanto, invita anche l'Italia a puntare di più sulla produzione locale. Lo riporta Sky Tg24.