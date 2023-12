I flussi di gas verso l’Italia dal complesso di Mellitah in Libia si sono interrotti dalle 07:00 del 13 dicembre alle 14:00 del giorno successivo a causa di alcuni lavori di manutenzione programmata, secondo quanto dichiarato da Eni, che gestisce l’impianto attraverso Mellitah Oil & Gas, joint venture con la National Oil Corporation (Noc, l’ente statale libico). La mappa interattiva Snam della rete nazionale di gas riporta oggi un flusso orario di 251 mila metri cubi standard di gas al punto di ingresso di Gela, dove approda il gasdotto Greenstream dalla Libia, nella media rispetto ai giorni precedenti. Il sito di Mellitah è l’unico snodo per l’esportazione del gas libico verso l’Italia attraverso il Greenstream. La Libia può esportare in Italia fino 10 miliardi di metri cubi di gas all’anno tramite il gasdotto che collega la Sicilia ai giacimenti gasiferi di Eni della Libia, ma nel 2022 la produzione di gas naturale del paese nordafricano è diminuita dell’8 per cento.

Secondo l’Audit Bureau libico, la quantità totale esportata lo scorso anno in Italia tramite il gasdotto Greenstream non ha superato i 2,48 miliardi di metri cubi, pari al 10 per cento della produzione totale lorda stimata di 24,40 miliardi di metri cubi, comunque in calo dell’8 per cento rispetto all’anno precedente a causa del progressivo depauperamento dei giacimenti esistenti.