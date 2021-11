Sigfrido Ranucci ha replicato alle accuse piovute dopo la messa in onda, nella giornata di ieri, della puntata di Report su Covid e vaccini. Ospite a DiMartedì su La 7, il giornalista afferma: "Noi siamo stati sommersi dalle accuse dei no vax. Credo sia una grande operazione di distrazione di massa. Noi portiamo fatti, non tesi. Io mi sono vaccinato, per andare in contesti di guerra ho anche fatto 8 vaccini in un giorno".

"Noi abbiamo denunciato che l’Aifa il 9 settembre ha autorizzato la dose intera di Moderna" rimarca Ranucci, e continua: "Sei giorni prima, la casa farmaceutica aveva raccomandato mezza dose. Abbiamo detto che si stanno ammalando gli operatori sanitari in ospedale perché si sta abbassando la protezione del vaccino, abbiamo detto che non vengono fatti i tamponi. È una tesi no vax? È un fatto", aggiunge.