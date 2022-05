"E' questo il momento di sequenziare in maniera massiccia. Capire se il plateau di casi è la coda di Omicron 2 oppure l'inizio di Omicron 4 e 5. Abbiamo davanti due settimane in cui ci giochiamo l'autunno quindi occorre capire la situazione che viviamo e anche cosa fare. E' vero che molte cose le decide il virus ma altre noi: se l'attuale variante Omicron 2 è molto diffusiva ma meno aggressiva e si comporta in un certo modo con la popolazione vaccinale, dobbiamo sapere al più presto se Omicron 4 e 5 superano l'immunità vaccinale. Quindi vanno sequenziate nella popolazione al più presto". Così Guido Rasi, responsabile scientifico Consulcesi ed ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco Ema, fa il punto della situazione epidemiologica. Nell'ultima flash survey dell'Istituto superiore di sanità (Iss), si evidenziava la presenza di alcuni casi delle sottovarianti BA.4 (0,5%) e BA.5 (0,4%).