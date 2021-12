"Abbiamo sempre ragionato come se stesse per finire, mentre siamo sempre piu' consapevoli che sia impossibile stabilire una data di conclusione della pandemia". Lo afferma Guido Rasi, consulente del generale Francesco Paolo Figliuolo ed ex direttore dell'Ema, in un'intervista a La Stampa. "La prospettiva non è necessariamente pessimista - aggiunge -, ma la variante Omicron ci ricorda l'imprevedibilita' della situazione".