“Abbiamo avuto grande fortuna nel poter avere in tempi così brevi un'arma molto molto efficace” contro il Covid-19, “che sono i vaccini. Faccio due considerazioni. La prima. Ricordo che nel giugno del 2020, tra autorità regolatorie, dicevamo di non essere disposti ad accettare un’arma che funzionasse a meno del 50%, mentre ora, invece, abbiamo un’arma per cui storciamo il naso quando va sotto il 90. Un’arma per la quale potevamo tollerare effetti collaterali molto più grossi rispetto all’impatto devastante del Covid, con i 150 mila morti che ha fatto solo nel nostro Paese, quindi siamo stati molto fortunati”. “Seconda considerazione. E’ molto interessante il dato confermato che la gran parte degli effetti collaterali avuti da chi ha fatto il vaccino è identica a quelli che hanno avuto somministrato nella fase sperimentale il vaccino placebo, cioè delle persone che non hanno fatto il vero vaccino: c’è, dunque, una grossa componente di quello che noi chiamiamo effetto ‘nocebo’, ovvero l’effetto dato dalla suggestione, a cui nessuno di noi sfugge e che non è un difetto di qualcuno ma è proprio la natura umana”. Così a Timeline, su Sky TG24, Guido Rasi, consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, commentando i dati presenti nel 'Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid-19', diffuso e illustrato oggi dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

L'obbligo del vaccino anti-Covid per gli over 50 “qualche risultato lo ha dato, indubbiamente si è vista una ripresa di prime dosi importante. Io mi aspettavo quasi zero, per questo sono fra quelli molti contenti. C’è chi sperava in un effetto molto più forte, quindi diciamo che è un buon risultato”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, Guido Rasi, consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo.