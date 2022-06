Le due nuove varianti mettono a rischio anche l'estate". Lo ha affermato Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale e direttore sanitario dell'Ospedale Galeazzi di Milano, intervenuto ai microfoni della trasmissione "Rotocalco 264" su Cusano Italia Tv. Sull'abolizione dell'obbligo di mascherine, Pregliasco ha osservato che "Siamo a due anni e mezzo di pandemia, è difficile far mantenere in maniera stringente le misure e nel momento in cui non si riesce è meglio allargare un po' le maniche. La decisione è una decisione politica che rientra nelle decisioni dei Paesi che hanno deciso di mitigare questo virus". "Dobbiamo ricordarci - ha proseguito il virologo - che ogni contatto interumano è a rischio d'infezione, ad oggi c'erano le condizioni per aumentare i contatti e il volume della vita. A questo punto, con il caldo, raccomandiamo l'uso della mascherina che è mandatoria per le persone fragili e per coloro che le assistono perché abbiamo riaperto e c'è un fisiologico rialzo, a questo si aggiungono due varianti che hanno una maggiore diffusività. Avremo andamenti ondulanti. Ci aspettiamo ancora una risalita dei casi in inverno - ha concluso - ma dobbiamo prevedere un rialzo anche questa estate sperando che si possa gestire questa situazione molto meglio rispetto al passato, anche perché abbiamo degli ottimi farmaci rispetto al passato".