Il professor Fabrizio Pregliasco è intervenuto nel programma L’imprenditore e gli altri, condotto da Stefano Bandecchi su Cusano Italia tv.

Sulla fine dello stato di emergenza.

Sui social passo per menagramo perché ho sempre cercato di mantenere una posizione prudente.

Credo che, in questa fase, sia stato giusto chiudere la stagione dell’emergenza e partire con un approccio della convivenza con il virus.

La pandemia non è finita. La fase più difficile, che ci ha colto più impreparati, è alle spalle ma il virus continua a muoversi con delle varianti meno cattive, ma non troppo. Si è esagerato nel ritenerle più deboli, nella speranza di arrivare alla fine. Però è vero che Omicron è meno violenta, ma è molto contagiosa.

Su Omicron: è davvero meno aggressiva delle altre varianti?

C’è una grande differenza nella risposta degli organismi.

Le forme più pesanti, le polmoniti, sono la conseguenza di una risposta eccessiva dell’organismo che vorrebbe eliminare il virus ma rende poi difficile la respirazione.

C’è una variabilità incredibile ed è questa la forza del virus che, nella stragrande maggioranza dei casi, determina forme banali. Le nuove varianti hanno proprio questa peculiarità: si diffondono facilmente, statisticamente determinano forme non gravi di malattia ma sono infingarde perché, in una percentuale minima, provocano invece malattie più difficili.

Questa probabilità statistica ha rilanciato l’idea della banalità della malattia, che ha portato a una eccessiva sottovalutazione dei suoi effetti.

Sulle riaperture e linea della prudenza.

L’Inghilterra ha pagato un po’ la scelta di riaprire tutto indiscriminatamente.

Io sono per una linea più prudente, magari anche con delle dichiarazioni che prevedano l’esigenza di eventuali provvedimenti restrittivi futuri.

È chiaro che non esiste un manuale di gestione.

Europa, Italia e Stati Uniti hanno scelto, in modo diverso, il sistema della convivenza, della mitigazione dei casi. Ridurre una quota significativa di contatti perché più contatti abbiamo, più è probabile che il virus si diffonda, e in questo modo spalmare i contagi nel tempo, evitando le fasi acute.

Questo dovrebbe averci salvato perché buona parte delle persone adesso sono o vaccinate o guarite, o anche vaccinate e guarite.

Sull’efficacia dei vaccini.

Omicron e Omicron 2 danno una risposta immunitaria inferiore rispetto alle varianti iniziali. C’è gente che si reinfetta anche dopo aver avuto una brutta infezione durante la prima ondata, e questa è una caratteristica dei coronavirus, che non riguarda, quindi, i vaccini e la loro difesa immunitaria.

Il vaccino, purtroppo, non riesce sempre a evitare l’infezione ma ha ancora una buona capacità, soprattutto per le persone più fragili, nell’evitare le forme più gravi.

La variante Omicron 2 è meno aggressiva – per quanto non sia neanche così innocua come viene descritta – ma questo è possibile grazie ai tanti vaccinati e alle persone che sono guarite.

Previsioni sul futuro.

Il Covid ci ha insegnato che è difficile fare previsioni anche nel breve termine.

Questa variante è molto più contagiosa. Addirittura, Omicron 2 è più contagiosa del 30% rispetto a Omicron, che era già molto contagiosa. Questo ha il lato positivo che, contagiando potenzialmente molte persone, può ridurre il numero di soggetti suscettibili di infezione.

Il virus resterà nelle nostre vite ancora per qualche anno, con un andamento ondulatorio tra alti e bassi, speriamo più deboli rispetto alle ultime ondate. Noi dovremo adattarci a questo, ed è sperabile che, oltre alle vaccinazioni, ci sia un apporto importante dei nuovi farmaci antivirali specifici per la malattia.

Sulla quarta dose.

Credo che ci saranno dosi di richiamo, sulla base di un approccio analogo a quello dell’influenza, quindi con una raccomandazione, più che un obbligo, delle autorità sanitarie, rivolta principalmente ai soggetti fragili.

La pandemia finirà quando non se ne parlerà più. Pensiamo all’HIV: ogni giorno in Italia si ammalano sette persone per questo virus che, però, non ha più quell’effetto devastante di un tempo, grazie a terapie che garantiscono un’ottima qualità di vita, e quindi non se ne parla più.

Quindi, a meno che non esca fuori un Sars-cov-3, il virus diventerà sempre meno pericoloso. Penso che avremo un’estate abbastanza tranquilla, e poi un inverno – e altri inverni dopo di esso – in cui, oltre all’influenza normale, ci sarà la presenza del Covid che darà ancora qualche problema.