"Manteniamo le mascherine a scuola fino al termine dell'anno scolastico". Quanto all'idea di togliere il dispositivo di protezione per l'esame di maturità, "forse". Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi, apre all'ipotesi. "Valutiamo però sulla base dell'effettivo andamento epidemiologico del prossimo futuro", dice all'Adnkronos Salute. In base a come evolverà il quadro di Covid-19 in Italia, "vedremo se togliere la mascherina per gli esami. Forse si potrà".