Zuppa di Porro Zuppa di Porro #rassegnastampa1maggio2022 00:00 I nuovi comunisti della Luiss hanno fatto fuori Alessandro Orsini, che dice cosa per noi assurde, un po' come a suo tempo e anche oggi Marco Gervasoni, il modo è il solito. L'università più politicamente corretta dell'Italia. 02:50 Grazie a tutti i collaboratori del sito Nicolaporro.it e a tutte le vostre donazioni. 03:20 Ucraina, oggi per i giornali si avvicina la guerra totale. 06:33 Marco Travaglio piagnucola contro la censura e sfotte il comitato contro le fake news di Biden. Sto ipocrita quando il comitato lo aveva fatto Conte contro le fake news del Covid stava zitto e muto. 08:20 Caso Barbareschi, parla di "mafia dei froci" e viene giù il mondo. 10:15 Scioperano i magistrati. E poi c’è la solita retorica Landini sul Primo maggio. 10:53 Meloni, due diverse sfumature di destra sulla “Verità” tra Veneziani e Capezzone… Pubblicato da Nicola Porro su Domenica 1 maggio 2022