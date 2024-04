“L’emendamento sullo sviluppo del biometano nell’ambito del Pnrr approvato in Commissione Bilancio alla Camera risponde alle richieste di Coldiretti e rappresenta un passo avanti importante nella direzione della semplificazione a favore delle aziende zootecniche impegnate a garantire la transizione ecologica”. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’esprimere il ringraziamento ai parlamentari Andrea Barabotti e Francesco Battistoni che hanno sostenuto il via libera alla norma nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’emendamento dà la possibilità alle aziende di presentare domanda di accesso ai sostegni e ottenere poi le autorizzazioni richieste prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione degli impianti. Una misura che sostiene gli investimenti sugli impianti di biometano che sono diventati uno strumento essenziale per rafforzare la competitività delle aziende agricole e per permettere la transizione ad un modello di produzione circolare.