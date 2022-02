“Quanto denunciato dal Nursind a Pistoia - afferma Luciana Bartolini, Consigliere regionale della Lega - è inaccettabile ed è doveroso che chi di dovere spieghi, in maniera ufficiale, le motivazioni di quanto sarebbe accaduto. Ci riferiamo - prosegue il Consigliere - alla questione legata al fatto che gli infermieri impegnati nell’assistenza domiciliare sarebbero costretti, da alcuni giorni, a pagare la benzina di tasca propria. In pratica - precisa l’esponente leghista - non ci sarebbe denaro disponibile sulle carte di credito che, solitamente, sono usate per corrispondere il dovuto a seguito del rifornimento delle auto aziendali e quindi, giocoforza, il lavoratore è obbligato ad anticipare personalmente il tutto al benzinaio, oppure a chiedere il piacere di fargli credito”. “Insomma - sottolinea e conclude la rappresentante della Lega - una situazione da stigmatizzare e che intendiamo approfondire tramite una specifica interrogazione all’Assessore competente; tra i tanti disagi di vario tipo che, quotidianamente, devono subire gli infermieri negli ospedali, cerchiamo, almeno, di evitare che per svolgere la propria attività assistenziale fuori sede, debbano addirittura pagarsi la benzina”.