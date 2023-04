"Sta migliorando ma i medici mi dicono che è in un ambito intensivo”. Così Pier Silvio Berlusconi, all'ospedale San Raffaele di Milano dopo una visita al padre Silvio. “E’ uscito il bollettino, non mi addentro nelle questione mediche. E’ chiaro che è in un ambito intensivo, questo va tenuto in considerazione e rispettato", ha aggiunto.