"Una misericordia speciale, misericordia e pietà per li martoriato popolo ucraino": le ha chieste Papa Francesco all'Angelus. "Un pensiero speciale va ai numerosi pellegrini che oggi si sono radunati nel Santuario della Divina Misericordia a Cracovia, dove vent'anni fa San Giovanni Paolo II fece l'Atto di Affidamento del mondo alla Divina Misericordia", sono state le parole di Bergoglio, "Più che mai vediamo oggi il senso di quel gesto, che vogliamo rinnovare nella preghiera e nella testimonianza della vita. La misericordia è la via della salvezza per ognuno di noi e per il mondo intero. E chiediamo al Signore, misericordia speciale, misericordia e pietà per il martoriato popolo ucraino".