Nel corso dell'Angelus, Papa Francesco ha espresso la sua "vicinanza al popolo iraniano" e in particolare "i familiari delle numerose vittime dell'attacco terroristico avvenuto a Kerman, ai tanti feriti e a tutti coloro che sono colpiti da questo grande dolore". Poi ha lanciato una preghiera per la pace in "Medio Oriente, in Palestina, Israele, in Ucraina, in tutto il mondo".