"Domani, in Italia, commemoreremo la Giornata Nazionale delle Vittime Civili di Guerra. Mentre ci inchiniamo in preghiera per coloro che hanno perso la vita nei due conflitti mondiali, non possiamo dimenticare i numerosi e troppi civili, vittime indifese delle guerre che purtroppo continuano a insanguinare il nostro pianeta, come accade attualmente in Medio Oriente e in Ucraina. Preghiamo affinché il loro grido di dolore possa toccare i cuori dei leader delle nazioni e ispirare progetti concreti di pace".

Queste sono le parole del Papa al termine dell'udienza generale. Ha poi aggiunto: "Leggendo le storie di queste giornate di guerra, emergono atti di grande crudeltà. Chiediamo al Signore la pace, che è sempre caratterizzata dalla mitezza e non dalla crudeltà".