Papa Francesco torna a parlare del tema dell'omosessualità e della posizione della Chiesa. "Quello che a me non piace affatto è che si guardi al cosiddetto peccato della carne come si è fatto per tanto tempo a proposito del sesto comandamento", afferma il Pontefice, spiegando che la Chiesa è aperta a tutti, comprese le persone omosessuali e transessuali. "Sono persone che si sentono rifiutate, ed è davvero dura per loro", aggiunge.