"Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza con la popolazione ucraina, che sta attraversando momenti difficili, e con coloro che soffrono a causa degli eventi bellici in Palestina e Israele, così come in altre zone del mondo". Questo è quanto ha ribadito il Papa al termine dell'udienza generale, rinnovando il suo appello per la pace globale. "Pregando per coloro che vivono sotto il flagello della guerra, invochiamo il Signore affinché ponga nel cuore delle autorità il seme della pace", ha commentato.