Oltre 100mila persone hanno partecipato alla messa al Mausoleo John Garang di Giuba nell’ultimo giorno del viaggio in Africa. Il Pontefice ha invitato a deporre "le armi dell'odio e della vendetta" e affidato alla Madonna "la causa della pace” nel continente africano e “nel mondo, in particolare nella martoriata Ucraina". Siate "il sale della terra" per "cambiare la storia", ha esortato. Il governo sudsudanese gli ha dedicato una strada. Bergoglio è poi rientrato in Italia