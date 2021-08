"Desalu, Patta, Jacobs e Tortu hanno regalato all'Italia e alla Sardegna una giornata storica. Il loro esempio sia uno stimolo per i nostri giovani: nella vita è possibile raggiungere qualsiasi risultato". Così il deputato dem Gavino Manca commenta la medaglia d'oro ottenuta nella staffetta 4x100. "Siamo fieri della vittoria ottenuta dai nostri conterranei, e li ringraziamo anche per il messaggio che mandano a tutti in questo momento di difficoltà: ora più che mai è possibile rialzare la testa e correre verso obiettivi ambiziosi".