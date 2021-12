"Nelle terapie intensive la crescita è lenta, ma continua in tutto il Paese e l'Rt si mantiene al di sopra di uno", dichiara Silvio Brusaferro in conferenza stampa a Palazzo Chigi delineando il quadro della situazione epidemiologica in Italia, dove la variante Omicron si sta diffondendo velocemente.

Attraverso il flash survey, aggiunge il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, "è possibile fare una stima sulla prevalenza della circolazione di Omicron, si attesta un po' sopra il 28% e marca come questa variante cresca in modo rapido". Tale incremento, che si traduce ipoteticamente in un "raddoppio in due giornate", presupporrebbe che la variante sudafricana possa essere "dominante nelle prossime settimane".