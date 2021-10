Annullato il processo ai quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la III corte d'Assise di Roma, riunitasi in Camera di Consiglio per 7 ore, motivando che l'udienza non può avere inizio poiché gli imputanti non sarebbero a conoscenza del processo a loro carico, per questo non sono stati presenti in Aula. Secondo i giudici non si può essere sicuri "dell’effettiva conoscenza del processo da parte degli imputati, né della loro volontaria sottrazione al procedimento". Pertanto la Corte d'Assise restituirà gli atti al giudice che aveva ordinato il rinvio a giudizio.

La motivazione

Si legge nel nuovo provvedimento della Corte D'Assise: "Il decreto che disponeva il giudizio era stato notificato agli imputati comunque non presenti all’udienza preliminare mediante consegna di copia dell’atto ai difensori di ufficio nominati, sul presupposto che si fossero sottratti volontariamente alla conoscenza di atti del procedimento".