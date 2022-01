Omicidio Mattarella, la rivelazione della collaboratrice: «Omesse mie importanti dichiarazioni. Parlai anche di un'agenda» Morto a soli 44 anni, ucciso dopo essersi rifiutato di lasciare la Sicilia per un tranquillo seggio da parlamentare, Piersanti Mattarella, quindicesimo Presidente della Regione siciliana, puntava proprio come Moro - di cui era considerato il naturale successore - all'allargamento della sua maggioranza di governo al Partito Comunista. Fu ucciso il giorno dell'Epifania del 1980 in via della Libertà, a Palermo. Davanti agli occhi della moglie, Irma Chiazzese, che riconobbe in Valerio Fioravanti il killer del marito. L'ex capo dei Nar fu processato e assolto nell'aprile del 1995. Un'assoluzione che arrivò anche per l'altro Nar Gilberto Cavallini. AGTW #Mattarella #Italia