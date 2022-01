Nel nuovo decreto Covid, che dispone l'obbligo vaccinale per gli over 50, è prevista una multa di 100 euro per coloro che rifiutano la somministrazione del vaccino a partire dal 1° febbraio. La sanzione sarà comminata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dell'incrocio dei dati dei cittadini residenti coi risultati presenti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.