“Salvatore Califano è stato uno studioso e uno scienziato di straordinario livello, che ha dato prestigio alla ricerca italiana, con la fondazione, tra le altre cose, del Laboratorio Europeo di Spettroscopia non lineare (Lens). Uomo di grande disponibilità e di vastissimo sapere, membro dell'Accademia dei Lincei, scienziato vero. In un mondo in tumultuosa trasformazione, Califano, con le sue intuizioni, ha aperto la strada alle nuove frontiere della chimica. Ho avuto la fortuna di conoscerlo a Firenze, a livello nazionale e internazionale, e di apprezzarne le doti, sia accademiche che umane. La sua scomparsa lascia un’eredità pesante. La comunità scientifica è in lutto. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara in una nota la deputata dem Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera.