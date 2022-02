Stamani la struttura per l'emergenza governativa anti Covid ha consegnato anche in Regione Lombardia il vaccino Novavax. A darne l'annuncio è il vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Letizia Moratti. "Ci sono state consegnate 174mila dosi - afferma in un post su Facebook - La metà di questo approvvigionamento sarà tenuta di scorta per la seconda somministrazione che andrà effettuata entro tre settimane dalla prima. Da domani inizierà pertanto la somministrazione nei centri dedicati".