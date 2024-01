La nave Geo Barents di Medici senza frontiere è sbarcata oggi nel porto di Napoli portando in salvo 37 migranti, tutti di sesso maschile, di cui un minore non accompagnato, di nazionalità siriana, bengalese e tunisina. I migranti sono stati sottoposti a una prima identificazione e allo screening sanitario per poi essere trasferiti al residence dell’Ospedale del Mare, messo a disposizione dall’Asl Napoli 1 Centro. A coordinare le operazioni è stata la Prefettura di Napoli coadiuvata dall’Asl Napoli 1 centro, dall’ufficio Sanitario marittimo, e dalla Protezione civile regionale.