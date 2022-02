"Quello che si fa con i migranti è criminale". A dichiararlo è Papa Francesco, intervenuto in collegamento con 'Che tempo che faì' su Rai 3. Il Santo Padre, sempre in riferimento alla questione migranti, evidenzia che "ora c'è un'ingiustizia: vengono in Spagna e in Italia, i due paesi più vicini, altrove non li ricevono. Il migrante va sempre accolto, accompagnato, promosso e integrato nella società". E aggiunge: "Ci sono paesi che con il calo demografico, penso alla Spagna e all'Italia, hanno bisogno di gente. Un migrante integrato aiuta quel paese". "Dobbiamo pensare la politica migratoria in modo intelligente, una politica continentale. È una responsabilità nostra. Il fatto che il Mediterraneo sia il cimitero più grande d'Europa deve farci pensare", conclude Papa Francesco.