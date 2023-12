Mercoledì 13 dicembre 2023, alle ore 10.00, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica a Roma, si terrà, l'evento "Salute e Sostenibilità Sociale, Economica e Ambientale", nel corso del quale verrà presentato il Rapporto Campus Bio-Medico – One Health. La ricerca sociale condotta dall'Istituto Piepoli indaga quale futuro si aspettano gli opinion leader e i cittadini per la salute e il welfare in Italia e in Europa.

Prenderanno parte all'evento: Marcello Gemmato, Sottosegretario al Ministero della Salute, delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Mario Antonio Scino, Capo Gabinetto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Giancarlo Righini, Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Parchi e Foreste - Regione Lazio; Gilberto Dialuce, Presidente ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile; Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Margherita Ferrante, Presidente Comitato scientifico International One Health Conference; Giovanna Tranfo, Direttrice Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale, INAIL; Marcella Trombetta, Preside Facoltà Dipartimentale di Scienze e Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile e One Health, Università Campus Bio-Medico di Roma; Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato CDP Venture Capital; Alessandro Miani, Presidente SIMA - Società Italiana di Medicina Ambientale; Livio Gigliuto, Sociologo e Presidente Esecutivo Istituto Piepoli; Domenico Mastrolitto, Direttore Generale Campus Bio-Medico SpA.

L'evento ha il gratuito patrocinio delle seguenti Istituzioni: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Ministero dell'Università e della Ricerca, Parlamento Europeo, Commissione Europea, Regione Lazio, Roma Capitale, Istituto Superiore di Sanità, INAIL.