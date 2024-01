In un'intervista alla "Stampa", Papa FRancesco ha riaffermato il suo appello per fermare immediatamente bombe e missili, sottolineando che la guerra è sempre una sconfitta e che gli unici beneficiari sono i fabbricanti e i trafficanti di armi. Il pontefice ha richiamato l'attenzione su un cessate il fuoco globale, osservando che siamo sull'orlo dell'abisso.

Riguardo al conflitto in Israele e Palestina, Francesco ha espresso preoccupazione per l'allargamento drammatico della situazione, richiamando l'accordo di Oslo e sottolineando che finché non si applica, la pace vera resta lontana. Il Papa ha manifestato speranza nelle riunioni riservate in corso e ha elogiato il cardinale Pierbattista Pizzaballa per i suoi sforzi di mediazione, sottolineando l'importanza del dialogo, solidarietà e fraternità umana per costruire la pace nel mondo.