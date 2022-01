Il 10 gennaio è morta Silvia Tortora, figlia di Enzo.

Aveva 59 anni.

Si era battuta come una leonessa per tutelare la dignità del padre sia quando lo arrestarono sia quando - di fatto - lo uccisero. Ne aveva fatta (al di là della sua bravura nella professione di giornalista) un'autentica missione di vita. Tre anni fa in occasione nel trentesimo anniversario della morte di Enzo aveva detto: "Purtroppo per me non è cambiato nulla. Sono stati anni di amarezza e di disgusto. Speravo che la tragedia di mio padre avesse almeno favorito una riforma del sistema giudiziario, ma non è mai accaduto. I processi continuano a durare all'infinito".

Aveva la testa alta Silvia e sempre un pizzico di malinconia negli occhi.

Quando ammanettarono suo padre per ordine di due magistrati scellerati aveva appena vent'anni. Da allora si è sempre chiesta "perchè fosse capitato proprio a lui".

Se ne sono andati alla stessa età!