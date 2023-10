"Pronto Soccorso, ripensare i modelli organizzativi si può e si deve osare", dichiara in una nota Benito Rossi Segretario UGL Salute Ascoli Piceno.

"Nella premessa di dotarsi di solide strategie gestionali attraverso professionisti motivati e giustamente remunerati, occorre pianificare al più presto modelli organizzativi capaci di consegnare ruoli gestionali al territorio". I pronto soccorso pertanto dovranno svolgere ruoli leader nelle acuzie più gravi mentre nel territorio dovranno attivarsi filtri ambulatoriali per la gestione dei codici bianchi, verdi e azzurri prosegue il sindacalista; attualmente vengono caricati di tutti i suddetti codici e non possono più reggere l'impatto di flussi di cittadini che molto spesso non trovano risposte dalla medicina preventiva.

A ciò aggiungiamo che nei pronto soccorso coesiste la gestione delle Osservazioni Brevi ( OBI ) e delle Osservazioni Temporanee ( OT ), le quali gravano nella gestione generale e che frenano le cosiddette liste di attesa.

Per gestire tutto quanto sopra elencato occorre un numero sufficiente di medici, infermieri ed oss, capaci di reggere il conseguente carico assistenziale che attualmente non è presente.

La soluzione pertanto risiede in quei diversi modelli gestionali e organizzativi capaci di riconsegnare risposte ai cittadini e dignità ai lavoratori nella Regione Marche" conclude il sindacalista.