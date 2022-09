“La quantità di acqua che è caduta è veramente notevole, più di 400 mm in alcune aree, che corrispondono a un terzo di quello che normalmente cade durante tutto l’anno. Questo per comprendere quanto il fenomeno sia stato violento ed ha ovviamente prodotto il disastro anche a valle. La perturbazione in questo momento non insiste più in quell’area ma si è spostata, quindi bisognerà lavorare col massimo sforzo possibile, andare a verificare la possibilità di operare nel più breve tempo possibile, partendo dai dispersi, sui quali ovviamente si sta già lavorando. Io mi sto recando sul posto in modo tale da fare un punto col presidente della regione, i prefetti, le strutture operative. Faremo anche un sopralluogo e vedremo le azioni da fare per migliorare ancora la risposta operativa. Nelle Marche la perturbazione sembra passata, si sta spostando verso il sud, attualmente sulla parte della Campania. Approfitterei per dire che ci aspetta un inverno difficile.” Lo ha detto a Sky TG24 il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ospite di ‘Buongiorno’